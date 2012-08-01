Редизайн логотипа для сайта

Необходимо сделать редизайн / разработать новый логотип "iPension" в левом верхнем углу веб-сайта http://www.ipension.ru

Логотип должен быть простым, в стиле и цветовой гамме сайта, а также содержать слово iPension

(пожалуйста без использования готовых шаблонов логотипов)

Требуется как векторный, так и gif - вариант.

Используемые в логотипе цвета

http://www.ipension.ru/images/prodimg.png

http://www.ipension.ru/images/icon2.jpg

Выберу исполнителя, который сможет описать концепцию и у которого есть видение результата (что и как будет выглядеть хотя бы на словах).

Оплачивать случайные варианты логотипов, которые пойдут в мусорную корзину не планирую.

См. нек. идеи в прикреплении