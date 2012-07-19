Логотип для фирмы

Фирма занимается продажей и доставкой угля, щебня, песка, гравия. А также грузоперевозками строительных материалов.

Название вирмы "Карбо". Логотип нужен для опуликования в электронный карточка и объявлениях (никуда он больше не пойдет). Разрешение 720*540

Пожелания: Логотип выполнить на прозрачном фоне, цветной. Название фирмы должно присутствовать на логотипе.

P.s. по сути маленькая картинка, при взгляде на которую возникала асоциация с нашим продуктом.