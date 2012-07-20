Нужно отрисовать в вектор логотип простой

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Завершен3 заявки123 просмотра

Нужно отрисовать в вектор логотип простой http://postimage.org/image/dypid377l/ бюджет150 рублей

13 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$5
1 день
Спасибо в очередной раз всё на вышем уровне!
Благодарю за мини-сотрудничество, все прекрасно)

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад

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