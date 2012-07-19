Срочно! Дизайн логотипа службы доставки еды на дом

# 1 — $ 350

Приветствую!

Необходимо создать логотип для службы доставки еды на дом.

Название - TastyPac. В название заложена суть того, что еда доставляется в упаковке (боксе, коробке) и еда очень вкусная, дословно вкусная коробка/упаковка.

Логотип будет использоваться как в полиграфии, так и в электронном виде в качестве логотипа на сайте.

Требования:

- использовать цвета побуждающие/вызывающие аппетит (красный, желтый, оранжевый) можно еще почитать на эту тему.

- цвета не должны быть блеклыми

- предположу, что на картинке должна быть коробка, т.к. это есть в названии, но готов рассмотреть и другие варианты, тут я не ограничиваю вас.

- если соберетесь использовать коробку, обратите внимание на коробки под китайскую лапшу - https://dl.dropbox.com/u/54565775/china_box.jpg

- главное требование, что бы это было запоминающееся, стильное и аппетитное

Желательно предоставить и черно-белый вариант написания логотипа.

Ждем Ваши варианты.