Необходимо разработать эскиз логотипа для детского центра развития Family&Education Цель центра: воспитание детей через семью, кроме воспитания и развития детей, еще ведется работа с родителями, тренинги для родителей. В этом центре есть различные ...
Логотип для сайта
Нужно нарисовать логотип для сайта http://oborudovo.ru
Компания занимается арендой строительного оборудования в Санкт-Петербурге.
Работа будет в 2 этапа:
1. Нужно разработать 4 варианта логотипа.
2. После выбора варианта, доработать детали.
Пока пожеланий никаких нет, полная свобода творчества.
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