Логотип для сайта

$100
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Завершен42 заявки226 просмотров

Нужно нарисовать логотип для сайта http://oborudovo.ru

Компания занимается арендой строительного оборудования в Санкт-Петербурге.

Работа будет в 2 этапа:

1. Нужно разработать 4 варианта логотипа.

2. После выбора варианта, доработать детали.

Пока пожеланий никаких нет, полная свобода творчества.

13 лет назад
machinegun
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
2 дня
Спасибо Дарье за работу. Все на отличном уровне и за разумные деньги.
Рада была работать с Максимом ! Все доходчиво и внятно! моментальная оплата! Побольше бы таких заказчиков!

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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