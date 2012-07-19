Логотип для интернет-магазина светильников

# 1 — $ 150

требуется логотип для сайта lampov(точка)ru

интернет магазин специализируется на продаже светильников, возможно расширение линейки сопутствующими товарами

Существующий дизайн сайта будет переделан, сохраниться только расположение блоков, в планах - не перегруженный лишней графикой или яркими цветами дизайн в стиле amazon.com, поэтому новый логотип не должен быть привязан к существующему дизайну или текущим основным цветам.

Логотип возможен как с изображением светильника, так и без него. Если с изображением, то возможно что то такого плана _http://lampov.ru/_data/objects/0000/1661/iconadd.jpg

В логотипе нельзя использовать изображения лампочек.

Основные цвета для лого - небесно голубой или морская волна. Задний фон скорее всего будет белый или светло серый, логотип показываем на белом фоне.

Дополнительный плюс - возможность использовать лого или его узнаваемую часть для фавикона.

Жду ваших работ.

Спасибо!