Лого для центра развития детей «Family&Education»

# 1 — $ 50

Необходимо разработать эскиз логотипа для детского центра развития Family&Education

Цель центра: воспитание детей через семью, кроме воспитания и развития детей, еще ведется работа с родителями, тренинги для родителей.

В этом центре есть различные прогаммы для детей

- от 1 года до 3х

- от 3х до 7ми лет

- от 7ми до 12ти лет

Ассоциативные слова: уют, рост, забота, радость, красота, комфорт, прогресс, динамика, развлечение, креативность, благополучие.

Цвета: возможно зеленый, возможно синий,

НЕ красный (горячие цвета использовать очень сдержанно).

Композиционные пожелания-рекомендации:

- может быть какой-то персонаж, который держит название;

- персонаж который взаемодействует с названием (рисует название, складывает из кубиков, прыгает на названии);

- изображение семьи приближенно к схематичности обигранно с названием;

- приветствуются Ваши варианты.