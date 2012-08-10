Лого для центра развития детей «Family&Education»

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок1185 просмотров
#1$50

Необходимо разработать эскиз логотипа для детского центра развития Family&Education

Цель центра: воспитание детей через семью, кроме воспитания и развития детей, еще ведется работа с родителями, тренинги для родителей.

В этом центре есть различные прогаммы для детей

- от 1 года до 3х

- от 3х до 7ми лет

- от 7ми до 12ти лет

Ассоциативные слова: уют, рост, забота, радость, красота, комфорт, прогресс, динамика, развлечение, креативность, благополучие.

Цвета: возможно зеленый, возможно синий,

НЕ красный (горячие цвета использовать очень сдержанно).

Композиционные пожелания-рекомендации:

- может быть какой-то персонаж, который держит название;

- персонаж который взаемодействует с названием (рисует название, складывает из кубиков, прыгает на названии);

- изображение семьи приближенно к схематичности обигранно с названием;

- приветствуются Ваши варианты.

13 лет назад
UWEL
44 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Победитель конкурса

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
#1
Надежда ответственно и грамотно подошла к участию в конкурсе. Логотип точно соответствует поставленной задаче. Рекомендую к сотрудничеству.
Интересное конкурсное задание, незамедлительная оплата - ВСЁ ОТЛИЧНО! Сотрудничеством довольна в полной мере. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
#1

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