требуется логотип для сайта lampov(точка)ru интернет магазин специализируется на продаже светильников, возможно расширение линейки сопутствующими товарами Существующий дизайн сайта будет переделан, сохраниться только расположение блоков, в планах - не ...
Лого для центра развития детей «Family&Education»
Необходимо разработать эскиз логотипа для детского центра развития Family&Education
Цель центра: воспитание детей через семью, кроме воспитания и развития детей, еще ведется работа с родителями, тренинги для родителей.
В этом центре есть различные прогаммы для детей
- от 1 года до 3х
- от 3х до 7ми лет
- от 7ми до 12ти лет
Ассоциативные слова: уют, рост, забота, радость, красота, комфорт, прогресс, динамика, развлечение, креативность, благополучие.
Цвета: возможно зеленый, возможно синий,
НЕ красный (горячие цвета использовать очень сдержанно).
Композиционные пожелания-рекомендации:
- может быть какой-то персонаж, который держит название;
- персонаж который взаемодействует с названием (рисует название, складывает из кубиков, прыгает на названии);
- изображение семьи приближенно к схематичности обигранно с названием;
- приветствуются Ваши варианты.
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