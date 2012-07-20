Приветствую участников конкурса!:) Требуется разработать логотип для сети кафе-пиццерий, который одновременно будет являться логотипом как для интернет-сайта этих кафе-пиццерий так и их уличной вывеской! Также должен быть разработан логотипчик для ...
Логотип для автоклуба
Нужно придумать концепцию и отрисовать логотип автоклуба для последующей его печати в Corel Draw и использовании на форуме общественной организации (клуба).
Ссылку и подробности в ЛС.
Бюджет ограничен, сроки нет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $350
Приветствую! Необходимо создать логотип для службы доставки еды на дом. Название - TastyPac. В название заложена суть того, что еда доставляется в упаковке (боксе, коробке) и еда очень вкусная, ...Логотипы и Знаки47 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо разработать набросок логотипа для интернет-магазина торгующего электроникой. Название интернет-магазина «Купуй більше» (домен kupuybilshe.com.ua). Цвета: ориентируемся на синий и серый, можете предлагать что-то свое. Ассоциативный ряд: техничность, динамика, движение, разнообразие.Завершен13 лет назад
- $100
Основная идея логотипа следующая: в качестве фона - угол мебельного фасада с фрезеровкой (своего рода пирамида), в верхнем углу - вязь, в которую вписаны основные буквы названия компании - ФЧ, еще ниже, полное название ...Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно нарисовать логотип для сайта http://oborudovo.ru Компания занимается арендой строительного оборудования в Санкт-Петербурге. Работа будет в 2 этапа: 1. Нужно разработать 4 варианта логотипа. 2. После выбора варианта, ...Завершен13 лет назад
- $50
выбор по портфолио мне нужно разработка логотипа, предоставление 3-4 вариантов тематика - информационая безопасностьЛоготипы и Знаки28 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо разработать эскиз логотипа для детского центра развития Family&Education Цель центра: воспитание детей через семью, кроме воспитания и развития детей, еще ведется работа с родителями, тренинги для родителей. В этом центре есть различные ...Завершен13 лет назад
- $150
требуется логотип для сайта lampov(точка)ru интернет магазин специализируется на продаже светильников, возможно расширение линейки сопутствующими товарами Существующий дизайн сайта будет переделан, сохраниться только расположение блоков, в планах - не ...Логотипы и Знаки51 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $20
Нужно сделать такую же изящную линию, повторяющую силуэт лежащего на массаже человека (животом вниз) чтобы завитушка буквы л касалась спины и было видно что это массажное движение. Вид сбоку. Голова слева.Завершен13 лет назад
Фирма занимается продажей и доставкой угля, щебня, песка, гравия. А также грузоперевозками строительных материалов. Название вирмы "Карбо". Логотип нужен для опуликования в электронный карточка и объявлениях (никуда он больше не пойдет). Разрешение 720*540 ...Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт13 лет назад