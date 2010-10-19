Логотип в виде совы

Разработать логотип ---------------------- проект закрываю, заявок хватит, выберу, свяжусь сам, всем спасибо В логотип входит: шрифты, цвета. Имя компании: ООО «МЫЛО.БАЙ» Вид деятельности: Продажа компонентов для варения мыла (преимущественно) и изготовления натуральной косметики в домашних условиях. Продажа осуществляется через ...
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Нужно нарисовать логотип для размещения на сайте в виде Совы в юридической шапочке.
картинка с совой и юр. шапочка есть.
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