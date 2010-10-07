Разработать логотип интернет-магазина

Разработать логотип

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проект закрываю, заявок хватит, выберу, свяжусь сам, всем спасибо

В логотип входит: шрифты, цвета.

Имя компании: ООО «МЫЛО.БАЙ»

Вид деятельности: Продажа компонентов для варения мыла (преимущественно) и изготовления натуральной косметики в домашних условиях. Продажа осуществляется через как интернет-магазин (преимущественно) так и через розничные точки.

Адрес сайта: www.soap.by

Примечание:

1) «МЫЛО БАЙ» и «SOAP.BY» зарегистрированные торговые марки на территории Республики Беларусь;

2) Иногда в рекламе мы используем фразу «Интернет-магазин для мыловаров».

Вся деятельность компании ориентирована преимущественно на женскую аудиторию старше 25 лет с доходами разного уровня, даже если доход ниже среднего тем не менее всякие гламурные штучки им тоже присуще.

Требования к логотипу:

1) В логотипе должно быть отражено как адрес в сети (это основной рекламируемый элемент, нужно его выделять четко), так название компании (малым шрифтом).

2) Логотип должен быть на английском и русском языке.

3) Предусмотреть возможность смены названия компании и домена (добавление приставки, или полное изменении, но с сохранением стиля, в случае выхода компании на рынок России).

4) Логотип должен быть простым, но уникальным.

5) Логотип должен иметь форму, которую можно легко разместить на печати фирмы и сделать штамп-клеймо, которым будет маркироваться продукция собственного производства.

6) Логотип должен быть ярким.

7) Логотип должен легко стать водяным знаком на фотографиях и логотипом на стене в студии видеозаписи мастер-классов (чтобы был виден и легко различим на видео).

в приложении то что мне нравится у других!