Требуется разработать современный индивидуальный логотип для бренда суши, включая векторные форматы. Необходимо создать отдельный знак и шрифтовое начертание, а также предоставить варианты в монохромном цвете. Предпочтительные цвета — изумрудный и золотой. Обратите внимание, что переделанные логотипы с интернета не принимаются.