Логотип, знак, прайс, табличка

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Завершен1 заявка71 просмотр

Розробка фірмового стилю, логотипа, шрифтів, прайсу,таблички, тощо 

3 года назад
guest_16614209368674
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$50
10 дней
Роман в срок выполнил все поставленные задачи. Внимательный, прислушивается ко всем пожеланиям, быстро вносит правки, приятный в общении специалист.
Отличный заказчик, четкая задача и быстрая оплата, однозначно рекомендую к работе. Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
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Логотипы и Знаки

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