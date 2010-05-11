Логотипов дизайнер требуется

Требуется дизайнер логотипов на постоянную удаленную работу. Требования:

- отличное, просто великолепное владение программой CorelDraw;

- креативность, склонность к творчеству;

- четкое выполнение обозначенных на проект сроков;

- исполнительность, лояльность;

- возможность работать в рабочее время, частое присутствие в аське;

- еще желательны навыки работы в Photoshop`e и Illustrator`e.

Оплата сдельная, попроектная. Мы заинтересованы в нахождении дизайнера для постоянного, длительного, плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества!

Отбор кандидатов двухуровневый:

1 уровень: рассмотрение ваших портфолио;

2 уровень: выполнение тестового задания (1 логотип).

В качестве основной работы вы будете создавать на основе одного задания заказчика 10 концепций логотипа. Это должны быть именно разные концепции логотипа (но в рамках задания), а не вариации с незначительными отличиями.

Обращайтесь:

E-mail: [email protected]

ICQ: 343 781 006