Логотипов дизайнер требуется

Набирается команда по направлениям: -Дизайн логотипов -Дизайн визиток -Разработка баннеров -Разроботка анимаций и иллюстраций -Разработка нейминга, слогана -рерайт и копирайт -перевод статей, текстов -дизайн упаковки -фирменный стиль иметь портфолио
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер логотипов на постоянную удаленную работу. Требования:
- отличное, просто великолепное владение программой CorelDraw;
- креативность, склонность к творчеству;
- четкое выполнение обозначенных на проект сроков;
- исполнительность, лояльность;
- возможность работать в рабочее время, частое присутствие в аське;
- еще желательны навыки работы в Photoshop`e и Illustrator`e.
Оплата сдельная, попроектная. Мы заинтересованы в нахождении дизайнера для постоянного, длительного, плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества!
Отбор кандидатов двухуровневый:
1 уровень: рассмотрение ваших портфолио;
2 уровень: выполнение тестового задания (1 логотип).
В качестве основной работы вы будете создавать на основе одного задания заказчика 10 концепций логотипа. Это должны быть именно разные концепции логотипа (но в рамках задания), а не вариации с незначительными отличиями.
Обращайтесь:
E-mail: [email protected]
ICQ: 343 781 006
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