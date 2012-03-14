Нужен логотип 195х95

Нужен логотип. Название: Bot million Тематика - автоматическая торговля на форексе. Идея, что то типа этого http://instaforex.com/ru/fx_bot.php?x=forex То есть в логотипе должно быть выражено видно , что речь идет об автоматике, механизме роботе ит.п.. Бюджет 50 USD