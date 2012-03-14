Нужен логотип 195х95

нужен логотип для транспортной компании, в приложении есть макет дизайна
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здрасте
есть сайт http://www.eurobetting.ru/
для него нужен логотип размером 195х95
тематика азартные игры (ставки на спорт, казино и евро 2012)
также нужен этот логотип с той же высотой но пошире
желательно надпись EUROBETTING.RU
ваши предложения
после того как оставите заявку сразу пишите в личку
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