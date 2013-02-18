Нужен логотип для автосервиса

# 1 — $ 50

Нужен лого для автосервиса по ремонту грузовых автомобилей. Нужен графический векторный знак (который бы отражал суть автосервиса для грузовиков) и справа от него название компании «СпецТехАвтоСнаб».

Компания также занимается арендой спецтехники и доставкой сыпучих материалов, но наверно это нереально отразить еще и эти элементы деятельности в графическом знаке?

Приоритет, безусловно, автосервису для грузовиков.