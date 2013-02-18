Нужен логотип для автосервиса

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок1698 просмотров
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#1$50

Нужен лого для автосервиса по ремонту грузовых автомобилей. Нужен графический векторный знак (который бы отражал суть автосервиса для грузовиков) и справа от него название компании «СпецТехАвтоСнаб».

Компания также занимается арендой спецтехники и доставкой сыпучих материалов, но наверно это нереально отразить еще и эти элементы деятельности в графическом знаке?

Приоритет, безусловно, автосервису для грузовиков.

11 лет назад
shushle
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
Победитель конкурса
susmetoff
Денис 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
#1
Всегда выходил на связь, оперативно сдал работу. Нареканий нет.
Было очень интересно поучаствовать в конкурсе. Оплата своевременная. Спасибо!
Заявки фрилансеров
susmetoff
Денис 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
#1
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