Элементы логотипа: название РОСЗАПЧАСТЬ (именно так, т.е. все буквы прописные, одной высоты) знак - круг Ориентир - логотип ниссана - круг и надпись в центре, должно быть в этом духе. Характеристика логотипа: современный, динамичный, даже можно техно. Цвета: ...
Нужно придумать компактный и соответсвующий логоти
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В приложении в вордовском файле задание. Будут дополнительные вопросы пишите.
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