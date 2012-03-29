Нужно придумать компактный и соответсвующий логоти

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен39 заявок1822 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

В приложении в вордовском файле задание. Будут дополнительные вопросы пишите.

12 лет назад
Enigmochka
Юлия 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 отзывов
Победитель конкурса
ABCCBA
Янис 
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
ABCCBA
Янис 
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Логотип для производителя запчастей к спецтехнике

    $50

    Элементы логотипа: название РОСЗАПЧАСТЬ (именно так, т.е. все буквы прописные, одной высоты) знак - круг Ориентир - логотип ниссана - круг и надпись в центре, должно быть в этом духе. Характеристика логотипа: современный, динамичный, даже можно техно. Цвета: ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Лого для компании-поставщика оборудования

    $100

    Имеется название немецкой компании-поставщика оборудования. Необходимо придумать такой по-немецки сдержанный, но не в ретро-стиле, логотип. В общем, без дискотеки, ядовитых цветов и прочих ультра модных штук. Внимание! Пожалуйста, в Вашем предложении, ссылки на портфолио, Вашу ...

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать логотип

    Есть существующий логотип компании, нужно разработать вариации этого логотипа для дочерних подразделений, дописав к основному логотипу префиксы, обозначающие эти компании. Логотип можно посмотреть на сайте http://nwcic.ru/, есть исходник в кореле и примерный рисунок того, как ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Лого для компании

    $90

    Тз вложено. Варианты желательны ко 2 апреля. в брифе не все заполнено - вот пояснения - Самое главное, чтобы все хорошо читалось, остальное отдаю на откуп вашему профессиональному воображению.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать логотип

    $50

    Необходимо создать логотип. Будет слева вверху на сайте http://tandem-aff.kiev.ua/ вместо старого. 100 грн. 1-2 дня

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен логотип

    $50

    Здрасте нужен логотип размерами 195х95 сайт посвященный прогнозам на спортивные события сам сайт: www.betassistant.ru в приложении примеры того что нравиться (особенно самый верхний), поэтому просьба ничего нового не выдумывать а просто выполнить в таком же стиле, но желательно вместо ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад