Доработать логотип

Срок 1-3 дня с момента окончания подачи заявок. Название интернет магазина "Тайская Лавка" Домен taylavka.ru Процент предоплаты зависит от вашего портфолио и отзывов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть существующий логотип компании, нужно разработать вариации этого логотипа для дочерних подразделений, дописав к основному логотипу префиксы, обозначающие эти компании. Логотип можно посмотреть на сайте http://nwcic.ru/, есть исходник в кореле и примерный рисунок того, как должны выглядеть логотипы подразделений.
Оплата по безналу (переводом на банковскую карту).
Рассматриваются заявки только с портфолио, указанием сроков и стоимости работы по этой задаче.
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