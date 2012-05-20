Доработать логотип

Есть существующий логотип компании, нужно разработать вариации этого логотипа для дочерних подразделений, дописав к основному логотипу префиксы, обозначающие эти компании. Логотип можно посмотреть на сайте http://nwcic.ru/, есть исходник в кореле и примерный рисунок того, как должны выглядеть логотипы подразделений.

Оплата по безналу (переводом на банковскую карту).

Рассматриваются заявки только с портфолио, указанием сроков и стоимости работы по этой задаче.