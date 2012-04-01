Натяжные потолки. Логотип на странице.

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок1880 просмотров
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#1$50

Нужно разработать логотип для компании, занимающейся натяжными потолками... картинку в логотип можно и не вставлять... в логотипе должно быть название компании Home Sky и слово натяжные потолки... все должно быть сделано красиво, добротно... в логотипе должен присутствовать синий цвет и чуть чуть красного... сделанная работа будет размещена на картинке размеров 228*47 пикселей...

12 лет назад
strominov_vitaly
Виталий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Победитель конкурса
Tajuna
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
#1
Первый присланный логотип и сразу то, что нужно!!! остальные работы просто не дотягивали... Аюна отлично справилась с заданием... спасибо!
Спасибо за приятное сотрудничество! Приятно когда заказчик точно ставит задачу и четко знает, что хочет увидеть! Буду рада в дальнейшем работать с Виталием)
Заявки фрилансеров
Tajuna
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
#1
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