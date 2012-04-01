Натяжные потолки. Логотип на странице.

# 1 — $ 50

Нужно разработать логотип для компании, занимающейся натяжными потолками... картинку в логотип можно и не вставлять... в логотипе должно быть название компании Home Sky и слово натяжные потолки... все должно быть сделано красиво, добротно... в логотипе должен присутствовать синий цвет и чуть чуть красного... сделанная работа будет размещена на картинке размеров 228*47 пикселей...