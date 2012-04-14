Логотип для сайта по барабанным тренингам

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен логотип для сайта на котором будут представлены услуги по проведению барабанных тренингов, мастер-классов, выступлений с использованием африканских барабанов.

Логотип для сайта
12 лет назад
zvs78
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$50
4 дня
Спасибо, работа полностью удовлетворила запросу
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Разработать логотип для строительной компании

    $50

    Требуется логотип, для сайта занимающегося продажей дорожных плит и ЖБИ. Строгий стиль и шрифт, без вензелей. Кроме красного и синего цветов. домен dorgbi.ru, компания называется ООО "Дорплит ЖБИ". В логотипе должно быть два слова ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для сайта

    $50

    Разработать креативный логотип для сайта http://kapede.com Идея сайта, собрать полезные книги по творчеству, креативу, методики разнообразные, увеличить КПД своего мозга, стать "генератором идей". Как стать изобретателем, что может помочь на этом пути.. в таком духе Логотип без ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка лого для сайта китайских товаров

    $50

    Интернет-магазин китайских товаров. Аналог китайского taobao.com, для русскоговорящих. Название TurboTao.com Аудитория сайта разнообразна: молодые и активные люди в возрасте от 14 до 40 лет, молодые мамы, любители модной брендовой одежды :) Каталог товаров : ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для сайта

    $100

    Сайту britva.in.ua необходим логотип. Сейчас сайт в процессе создания. Логотип сделан в течении пяти минут и выглядит ужасно. Требования к проекту таковы: 1) Необходимо два варианта логотипа а) Должна присутствовать полная фраза Britva.in.ua (с акцентом на IN). Нетипичный ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отрисовка в вектор

    Приложенный макет отрисовать в вектор и подогнать под требования компании по изготовлению значков (укажу дополнительно) Оплата по факту выполнения и по факту одобрения конторой, которая будет заниматься изготовлением, т.к проект выполняется для организации. На выходе должно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для студии дизайна интерьера

    $50

    Необходимо изготовить логотип студии дизайна интерьера. Название студии "студия дизайна интерьера 4 комнаты" Логотип должен быть запоминающимся и, чтобы при взгляде на него, сразу была понятна сфера деятельности компании. Примеряйте сразу на шапку сайта и на шаблон визитки. Спасибо

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип + фирстиль

    $250

    Фирма занимается продажей оборудования и расходных материалов для типографий/полиграфии. Существующий в данный момент логотип можно посмотреть здесь http://bigcmyk.ru Чем руководствовались при создании существующего логотипа: в полиграфии почти вся печать идет в формате CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад