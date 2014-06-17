Логотип для сайта

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок2278 просмотров
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#1$100

Сайту britva.in.ua необходим логотип. Сейчас сайт в процессе создания. Логотип сделан в течении пяти минут и выглядит ужасно.

Требования к проекту таковы:

1) Необходимо два варианта логотипа

а) Должна присутствовать полная фраза Britva.in.ua (с акцентом на IN). Нетипичный для Украины домен. Должен бросаться в глаза и естественно запоминаться

б) Только фраза britva. Этот вариант должен красиво выглядеть как в цветном, так и черно-белом виде.

2) Цветовую гамма логотипа должна быть близкой к гамме на сайте britva.in.ua

3) Логотип должен нести в себе смысловую (графическую) часть, а не только фразу. Взглянув на него человек бы понял, что сайт продает бритвы, бритвенные аксессуары и т.д.

Логотип для сайта
12 лет назад
Xim
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Победитель конкурса
Mudrevskiy
Сергей 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
#1
Отличный логотип. Учтены все пожелания и нюансы.
Максим, обязательный заказчик. Оплата достойная. Рекомендую. Спасибо.
Заявки фрилансеров
Mudrevskiy
Сергей 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
#1
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