Логотип для сайта

# 1 — $ 100

Сайту britva.in.ua необходим логотип. Сейчас сайт в процессе создания. Логотип сделан в течении пяти минут и выглядит ужасно.

Требования к проекту таковы:

1) Необходимо два варианта логотипа

а) Должна присутствовать полная фраза Britva.in.ua (с акцентом на IN). Нетипичный для Украины домен. Должен бросаться в глаза и естественно запоминаться

б) Только фраза britva. Этот вариант должен красиво выглядеть как в цветном, так и черно-белом виде.

2) Цветовую гамма логотипа должна быть близкой к гамме на сайте britva.in.ua

3) Логотип должен нести в себе смысловую (графическую) часть, а не только фразу. Взглянув на него человек бы понял, что сайт продает бритвы, бритвенные аксессуары и т.д.