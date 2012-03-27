Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен40 заявок274 просмотра
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Требуется нарисовать логотип: семь букв, один рисунок.

12 лет назад
marip
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Fliperrr
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$12
1 день
Сделано качественно, очень быстро. Проявил терпение, проделав работу во множестве вариантов. Буду обращаться снова.Рекомендую.
Все норм.