Нужен лого для юридического агентства "Юверита"

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен29 заявок1764 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

Требования к лого для юридического агентства "Юверита":

- солидность

- графический векторный элемент должен как-то символизировать юристов, закон, юридическую помощь

- цвета на ваш выбор

12 лет назад
chaliev
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов
Победитель конкурса
Tajuna
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
#1
Сделала офигенный логотип, моментально внесла коррективы, спасибо!
Приятно работать с Александром - задачи поставлены четко, оплата проведена быстро!
Заявки фрилансеров
Tajuna
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Логотип компании (игрушки)

    $100

    Требуется разработать логотип для компании которая делает мягкие игрушки на заказ. Лого будет состоять из знака - человечек и названия компании. Логотип должен быть простой и запоминающийся. Нравятся шрифты и темы которые в файле. Оплата ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для программы

    $50

    Требуется создать логотип программы. Программа предназначена для синхронизации ПК и мобильных телефонов. Программа содержит в себе: -mini CRM -call center -органайзер Программа универсальна, подходит практически к любому мобильному телефону Рекомендаций нет, полёт фантазий. Логотип или его элементы будут размещены на: 1. Сайте 2. Иконка сайта ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется логотип для Интернет-магазина на Ибей

    $250

    Название магазина Royal Quality(Королевское качество) Зармер нужен у 310 x 90 пикселей и более. Логотип должен быть ярким и красочным, чем-то похожим на уже существующие известные компании. Я приложил Т.З. и примеры хороших логотипов чтобы вы ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен новый логотип

    Прежний логотип во вложении. Магазин продаёт фототехнику и портативную электронику. Обыгрывать фотоаппарат или прочее из этой тематики не нужно. Текущий лого не удаётся зарегистрировать, т.к. схож до степени смешения. Однако логотип узнаваем и желательно основные его приметы сохранить. Нужно в ...

    Логотипы и Знаки43 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип компании

    Здравствуйте. Нужен логотип)) Название компании "Кедр" Основные требования: Логотип должен быть лаконичный, не более 3 х цветов и без полутонов. Елки, шишки , деревья и завитки - не использовать. Направление компании - тяжелая промышленность. Оплата ВМ ПО ФАКТУ УТВЕРЖДЕНИЯ итогового варианта. Без предоплаты. Ваши ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка логотипа для сайта

    $100

    Мне необходимо разработать фирменный стиль для сайта по хирологии ( хиромантии ) В фирменный стиль входит: 1) Разработка оригинального названия 2) Разработка оригинального логотипа 3) Создание привлекательного, благородного образа компании

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип, визитка и фирменный бланк девелопера

    $100

    Необходимо создать логотип, визитку и фирменный бланк для девелоперской компании ООО "Тура Девелопмент". Виды деятельности: 1. Проектирование застройки территории 2. Застройка 3. Продажа результата Подробнее о девелопменте можно посмотреть в википедии. Логотип и бланк должны хорошо смотреться в черно-белом исполнении. Конкурс ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад