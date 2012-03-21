Нужен новый логотип

Прежний логотип во вложении.

Магазин продаёт фототехнику и портативную электронику.

Обыгрывать фотоаппарат или прочее из этой тематики не нужно.

Текущий лого не удаётся зарегистрировать, т.к. схож до степени смешения.

Однако логотип узнаваем и желательно основные его приметы сохранить.

Нужно в том или ином виде сохранить ромб, можно как-то его обыграть.

И желательно сохранить цветовую гамму внутри ромба. Сейчас там цвета не самые сочетаемые, можно поиграть с их полутонами.

Написание ФотоПлюс можно и нужно изменить. Можно поиграть со шрифтами.

Рассмотрю предложение по ценам.

Сроки тоже очень важны.