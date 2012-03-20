Создание и раскрутка сайтов

$20
Логотипы и ЗнакиЗакрыт6 заявок171 просмотр
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Нужен логотип компании по созданию и раскрутки сайтов.

Имя: ООО "Вектор Медиа".

Слоган - "Верное направление вашего бизнеса" (отображать в лого не обязательно)...

Ассоциации: Стрелочки, растущие графики, развитие, рост, улучшение

Ждем наброски.

12 лет назад
SETEVOY
Сергей 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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