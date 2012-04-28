Логотип мероприятия и пригласительный

Он будет на сайте, на футболках и на видео. Должен подходить под дизайн сайта iStudent.kz Название: iStudent.kz или iСтудент.kz или на ваше усмотрение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработатьподобие фамильного герба для молодоженов на основе букв Д,О и, возможно Т! В дизайне важно использование растительного арнамента (какой-нибудь вьюн)
Дизайн-макет пригласитетельного (свадебного) в стилистике мероприятия (хиппи) под лозунгом "Любовь спасет мир". Формат- евроконверт(книжка).
Возможно исполнение по отдельности!
подробное ТЗ и примеры будут предоставлены исполнителю!
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