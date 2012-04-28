Логотип мероприятия и пригласительный

Есть файл, прикрепил. После клиент написал , цитата: Хотели бы, чтобы "Кристель" было написанно на латинице, вот так : "Kristel" и знак хотелось бы не совсем абстрактный с привязкой к чему-то существующему. Хочется увидеть несколько вариантов, ...