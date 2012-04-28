Логотип мероприятия и пригласительный

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок292 просмотра
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Необходимо разработатьподобие фамильного герба для молодоженов на основе букв Д,О и, возможно Т! В дизайне важно использование растительного арнамента (какой-нибудь вьюн)

Дизайн-макет пригласитетельного (свадебного) в стилистике мероприятия (хиппи) под лозунгом "Любовь спасет мир". Формат- евроконверт(книжка).

Возможно исполнение по отдельности!

подробное ТЗ и примеры будут предоставлены исполнителю!

12 лет назад
redkit
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$80
4 дня
Работой очень довольны, все сделано профессионально!
Хорошо поработали, спасибо. Четко поставленное задание, конкретные рекомендации, своевременная оплата.Что еще нужно фрилансеру?))
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