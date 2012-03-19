Требуется создание логотипа

$15
Логотипы и ЗнакиЗакрыт32 заявки212 просмотров
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По ТЗ требуется создание простого логотипа из названия.

12 лет назад
Digy
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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