Перевести логотип в вектор

Уважаемые фрилансеры!

Для двух интернет-порталов необходимо перерисовать существующий логотип в векторный формат с точным сохранением всех пропорций и деталей, чтобы при масштабировании качество не терялось.

Исходники с лого прилагаются.

Ждем Ваши предложения по стоимости и срокам исполнения!