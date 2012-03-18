Лого должно быть как тут www.sbrf.ru/moscow/ru/, только круг должен крутится с периодичностью в 10-15 секунд, после того как прокрутится, по контуру круга пробегает золотое сияние (как у сбербанка) и по всему названию INBANK.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Отрисовать простой лого в векторный формат http://file.qip.ru/photo/y939iVAV/image.html
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