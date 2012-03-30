Нужен логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен33 заявки309 просмотров
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нужен логотип для компании занимаю. несколькими видами бизнеса

12 лет назад
lilitlilo
Татьяна 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$50
3 дня
Логотип понравился с первого раза. Очень креативно и то что именно хотела, соблюдая сроки. Очень понравилось работать
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Быстро и плодотворно поработали. Своевременные комментарии и оплата. Сотрудничеством довольна и надеюсь на его продолжение.
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