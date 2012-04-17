# 1 — $ 50

Требуется разработать логотип форума. Название - Альянс детской розницы BabyBiz.ru.

В оформлении форума будет применен один из стандартных шаблонов:

http://ipbskins.ru/news2/ipb/site-news/free32styles/ipb32_ibr_skin.html http://ipbskins.ru/news2/ipb/site-news/free32styles/Light_Style_IPB32.html

Форум создается для общения профессионалов и новичков бизнеса, связанного с торговлей детскими товарами.

Поэтому логотип должен быть:

- скорее в бизнес-стиле, можно даже без подчеркивания детской направленности .

- лаконичный, без излишней вычурности.

- так как будет использоваться пока только на форуме, больше выделить название сайта.

- эскизы желательно представлять вписанные в скин.