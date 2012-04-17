Логотип форума

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен43 заявки4103 просмотра
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#1$50

Требуется разработать логотип форума. Название - Альянс детской розницы BabyBiz.ru.

В оформлении форума будет применен один из стандартных шаблонов:

http://ipbskins.ru/news2/ipb/site-news/free32styles/ipb32_ibr_skin.html http://ipbskins.ru/news2/ipb/site-news/free32styles/Light_Style_IPB32.html

Форум создается для общения профессионалов и новичков бизнеса, связанного с торговлей детскими товарами.

Поэтому логотип должен быть:

- скорее в бизнес-стиле, можно даже без подчеркивания детской направленности .

- лаконичный, без излишней вычурности.

- так как будет использоваться пока только на форуме, больше выделить название сайта.

- эскизы желательно представлять вписанные в скин.

12 лет назад
Gainet
52 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
Победитель конкурса
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
#1
Выбрала Инну победителем конкурса из многих работ, она представила интересный и оригинальный вариант логотипа. Работу сделала на отлично, дала несколько цветовых решений и как дополнительный бонус сделала иконку для закладок на форуме. Умница, всегда на связи и все оперативно. Рекомендую.
Интересный конкурс по разработке лого) Приятно было работать Оплата вовремя)
Заявки фрилансеров
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
#1
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