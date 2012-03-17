Приватный проект для Елены (Grizalina)

$200
Логотипы и ЗнакиЗавершен5 заявок157 просмотров
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Создание двух логотипов

12 лет назад
pilotfmradio
Коваленко 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$200
2 дня
Сотрудничаем не первый раз и всегда все сделано на 10 баллов. Не подводит по срокам, радует высоким качеством работ
Хороший заказчик! ТЗ, оплата, связь - всегда на высшем уровне. Мои рекомендации!