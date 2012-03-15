Логотип для сайта

$15
Логотипы и ЗнакиЗакрыт7 заявок116 просмотров
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Требуется логотип для форекс сайта maxforex. Сайт в стадии разработки.Цвета сайта: синие и белые.Логотип должен соответствовать тематике форекс.

Размер логотипа: 342 x 85

Skype: JAWA390

Логотип для сайта
12 лет назад
BIC
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
dev_n
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
52 отзыва
12 лет назад
$15
1 день