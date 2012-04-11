Прототип (набросок) лого продавца мебели

Необходимо разработать логотип для сайта. Подробности и все тонкости можно обсудить по скайпу. Указывайте стоимость и сроки. Всем заранее спасибо за помощь!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание: Необходимо сделать набросок лого продавца мебели (основное направление мебель для дома и офиса, мебель отличается современными лаконичными формами и материалами - неавангард).
Название компании: Мебельная история.
Название компании обозначает "Все имеет свою историю", т.е. мебель когда-то придумали, смоделировали и произвели, потом ее кто-то купил, а дальше кто-то с удовольствием пользуется.
Техника исполнения: любая, т.е. набросок может быть сделан и от руки. Главное, чтобы была понятна идея.
Возможные используемые цвета: темно-синий, голубой, серый, цвет фиолетового чернила.
Обязательные элементы в лого: название "Мебельная история" и сокращенный вариант "МИ", графические элементы, ассоциируемые с уютом, комфортом, стабильностью, заботой. При этом графический не должен олицетворять какой-либо предмет мебели (это не стул, не кресло, не диван).
Возможно, это перо, открытая книга, дерево, красивая комбинация букв.
Ценим многозначительность идеи логотипа, т.е. если глянуть на лого, то видишь это, и вот это, и это тоже.
Пропорции лого: логотип должен быть хорошо размещаемым, как на вертикальных площадях, так на горизонтальных.
Характер логотипа: простота, стабильность, доверие.
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