Прототип (набросок) лого продавца мебели

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок1107 просмотров
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#1$50

Задание: Необходимо сделать набросок лого продавца мебели (основное направление мебель для дома и офиса, мебель отличается современными лаконичными формами и материалами - неавангард).

Название компании: Мебельная история.

Название компании обозначает "Все имеет свою историю", т.е. мебель когда-то придумали, смоделировали и произвели, потом ее кто-то купил, а дальше кто-то с удовольствием пользуется.

Техника исполнения: любая, т.е. набросок может быть сделан и от руки. Главное, чтобы была понятна идея.

Возможные используемые цвета: темно-синий, голубой, серый, цвет фиолетового чернила.

Обязательные элементы в лого: название "Мебельная история" и сокращенный вариант "МИ", графические элементы, ассоциируемые с уютом, комфортом, стабильностью, заботой. При этом графический не должен олицетворять какой-либо предмет мебели (это не стул, не кресло, не диван).

Возможно, это перо, открытая книга, дерево, красивая комбинация букв.

Ценим многозначительность идеи логотипа, т.е. если глянуть на лого, то видишь это, и вот это, и это тоже.

Пропорции лого: логотип должен быть хорошо размещаемым, как на вертикальных площадях, так на горизонтальных.

Характер логотипа: простота, стабильность, доверие.

12 лет назад
UWEL
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Победитель конкурса
ABCCBA
Янис 
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
#1
Спасибо Ивану за предоставленный вариант логотипа. Логотип в полной мере отразил характер деятельности компании.
Все четко, без вопросов. Спасибо.
Заявки фрилансеров
ABCCBA
Янис 
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
#1
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