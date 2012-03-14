Лого сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок116 просмотров
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Нужно нарисовать небольшое лого для сайта должно быть написано vimir.tv

Примерно в таком виде

12 лет назад
lordenas
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Быстро и качественно. Остался доволен.
Хороший проект и заказчик, во время и задание, и правки , и оплата. Буду рада еще поработать