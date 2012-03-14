Лого сайта

Привет. Компании E-Learning необходима ваша помощь, мы оказываем услуги в сфере организации образования, но у нас нет логотипа и необходимо 4 слайда в слайд-шоу на сайте: 1. Логотип - название компании "E-Learning", адрес сайта elmg.fr , цвет ...