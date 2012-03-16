Логотип для блога сегодня

Необходимо разработать логотип для сайта. Подробности и все тонкости можно обсудить по скайпу. Указывайте стоимость и сроки. Всем заранее спасибо за помощь!
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Нужен логотип для блога http://ovamed.ru 200*60 под цвет меню. Тема: здоровье.
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