Логотип для блога сегодня

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок231 просмотр
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Нужен логотип для блога http://ovamed.ru 200*60 под цвет меню. Тема: здоровье.

12 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
caval
Павел 
36 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Большое спасибо Павлу за очень качественную работу по разработке логотипа. Очень понравилась работа, которую Павел выполнил на высоком профессиональном уровне за сравнительно невысокую стоимость.
Приятно работать, грамотно поставлены задачи и требования благодаря чему без лишних корректировок мы пришли к результату. Благодарю Татьяну за выбор в качестве исполнителя проекта меня, буду рад дальнейшему сотрудничеству!!!