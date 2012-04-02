Логотип для файлообменного сервиса

# 1 — $ 100

Нужен логотип и favicon для файлообменного сервиса (fireget.com). Сервис предоставляет услуги хранения и распространения файлов.

- Нужен вектор.

- Цветовая гамма на ваше усмотрение.

- Желательно, но не обязательно в логотипе изображение огня (цвет на ваше усмотрение).

- Положительно отношусь к трехмерности логотипа, теням, однако он должен быть легким, запоминающимся.

- Логотип на английском языке (в том случае, если будет добавляться текст).

- По возможности отразить в логотипе 3 пункта: хранение информации, работа с файлами, распространение файлов

- На то, что сейчас присутствует на сайте обращать внимания не надо. Это заглушка и она не соответствует ни предпочтениям ни ожиданиям от логотипа. Удачи!