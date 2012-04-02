Логотип для файлообменного сервиса

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен40 заявок2196 просмотров
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#1$100

Нужен логотип и favicon для файлообменного сервиса (fireget.com). Сервис предоставляет услуги хранения и распространения файлов.

- Нужен вектор.

- Цветовая гамма на ваше усмотрение.

- Желательно, но не обязательно в логотипе изображение огня (цвет на ваше усмотрение).

- Положительно отношусь к трехмерности логотипа, теням, однако он должен быть легким, запоминающимся.

- Логотип на английском языке (в том случае, если будет добавляться текст).

- По возможности отразить в логотипе 3 пункта: хранение информации, работа с файлами, распространение файлов

- На то, что сейчас присутствует на сайте обращать внимания не надо. Это заглушка и она не соответствует ни предпочтениям ни ожиданиям от логотипа. Удачи!

12 лет назад
elixio
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
9 дней назад
12 лет назад
#1
Профессионально и очень качественно. 10 баллов
Благодарю Александра за интересный конкурс. Мои рекомендации!
Заявки фрилансеров
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
9 дней назад
12 лет назад
#1
ТОП-10
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