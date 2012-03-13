Отрисовка логотипа в Corel (для caval )

Павел отлично справился с заданием. Впервые вижу такую оперативность в работе. С момента подачи запроса до сдачи работы прошло менее 2 часов - причем Павел, помимо того что успел сделать логотип в двух вариантах, так ещё и исправил ошибки предыдущего дизайнера. Спасибо большое за работу!