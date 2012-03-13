Отрисовка логотипа в Corel (для caval )

На портал BodyBulding.ru - требуется логотип. Проект работает в виде форума http://bodybulding.ru/forum/ Требования к лого: Стильно, лаконично, современно, спортивно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо логотип перевести в 12 Corel
Весь логотип не должен выходить за пределы квадрата 25x25 см.
Необходимо чтобы качество на выходе было лучше чем на исходнике (явно видны пиксели и нечеткость углов)
Исходный логотип скину на email.
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