Разработка фирменного знака и подбор цветов

На портал BodyBulding.ru - требуется логотип. Проект работает в виде форума http://bodybulding.ru/forum/ Требования к лого: Стильно, лаконично, современно, спортивно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип: Сафам тойз
Задача: разработать несколько вариаций фирменного знака для этой надписи в виде игрушки.
Клиенту нравится пример логотипа Мир Игрушек: www.yugtoys.ru
Т.е. в логотипе присутствует фирменный знак с мишкой.
САФАМ – это слово образовано из первых букв имен детей директора, мальчика и девочки.
Мишку как элемент фирменного знака не нужно использовать – уже есть в логотипе Мир Игрушек. Но можно жирафа или что-то иное. Клипартов быть не должно – ручная работа. Нужно будет показывать промежуточные варианты знака.
Задача: предоставить на выбор 2-3 варианта фирменного знака, вписанного в название компании, а также подобрать фирменные цвета расписав их по аналогии с брендбуком.
как расписать цвета:
прилагаю пример брендбука NGTrade. брендбук делать не нужно, но нужно расписать цвета по похожему образцу.
ДОБАВЛЕНО: ввиду замечаний исполнителей внес в объявление корректировки: САФАМ ТОЙЗ не логотип, а надпись, выполненная шрифтом.
Нужно разработать фирменный знак и подобрать корпоративные цвета к этой надписи.
Указывайте сроки и цену.
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