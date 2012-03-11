Разработка фирменного знака и подбор цветов

Логотип: Сафам тойз

Задача: разработать несколько вариаций фирменного знака для этой надписи в виде игрушки.

Клиенту нравится пример логотипа Мир Игрушек: www.yugtoys.ru

Т.е. в логотипе присутствует фирменный знак с мишкой.

САФАМ – это слово образовано из первых букв имен детей директора, мальчика и девочки.

Мишку как элемент фирменного знака не нужно использовать – уже есть в логотипе Мир Игрушек. Но можно жирафа или что-то иное. Клипартов быть не должно – ручная работа. Нужно будет показывать промежуточные варианты знака.

Задача: предоставить на выбор 2-3 варианта фирменного знака, вписанного в название компании, а также подобрать фирменные цвета расписав их по аналогии с брендбуком.

как расписать цвета:

прилагаю пример брендбука NGTrade. брендбук делать не нужно, но нужно расписать цвета по похожему образцу.

ДОБАВЛЕНО: ввиду замечаний исполнителей внес в объявление корректировки: САФАМ ТОЙЗ не логотип, а надпись, выполненная шрифтом.

Нужно разработать фирменный знак и подобрать корпоративные цвета к этой надписи.

Указывайте сроки и цену.