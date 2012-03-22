Логотип на портал по бодибилдингу

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен33 заявки2096 просмотров
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#1$80

На портал BodyBulding.ru - требуется логотип.

Проект работает в виде форума http://bodybulding.ru/forum/

Требования к лого: Стильно, лаконично, современно, спортивно.

12 лет назад
allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
9 дней назад
12 лет назад
#1
Лучший логотип из всех предложенных. Спасибо!
Интересный конкурс, приятное доброжелательное общение и моментальная оплата, мои рекомендации Алексею!
Заявки фрилансеров
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
9 дней назад
12 лет назад
#1
ТОП-10
Логотипы и Знаки
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