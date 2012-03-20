Логотип. Персонально для Савченко Татьяна (Susan)

Татьяна сделала логотип вовремя и именно так, как требовалось. Особая благодарность за адекватное воплощение наших неадекватных пожеланий. Творческий и одновременно серьезный подход к делу среди дизайнеров-фрилансеров встречается не часто, но у Татьяны с этим все ОК :).