Нужен логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок157 просмотров
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Индивидуальному предпринимателю, занимающемуся продажей лицензий 1С Битрикс (конкретно - мне. Я не посредник) нужен логотип. Броский, но без использования красного цвета. Оплата 1000р, webmoney

12 лет назад
Shehovcova
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$35
3 дня
Отличная работа! Быстро и красиво нарисовали мне логотип! Его можно увидеть на моем сайте cms-bitrix.ru Спасибо! Буду обращаться еще.
Было очень приятно сотрудничать с Юлией. Очень терпеливая и компетентная сотрудница! С оплатой проблем не имелось, всегда в оговоренное время(а практически и весь день) в сети и готова ответить на все интересующие вопросы! Perfecto Web рекомендует!
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