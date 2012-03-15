Нужен логотип.

Было очень приятно сотрудничать с Юлией. Очень терпеливая и компетентная сотрудница! С оплатой проблем не имелось, всегда в оговоренное время(а практически и весь день) в сети и готова ответить на все интересующие вопросы! Perfecto Web рекомендует!