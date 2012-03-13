Переделать (модернизировать) логотип

Есть логотип, нарисованный неизвестным художником в незапамятные времена.

Нужно сделать его посовременнее, так сказать... добавить цвета и объема.

Логотип можно увидеть здесь: http://mixem.com.ua/

В верхней левой части сайта.

Значок, насколько я понимаю, состоит из букв М, К, С

Таким образом, нужно сделать логотип для этого сайта.

По размерам - примерно! тех же размеров, что и существующий (297х78), может чуть меньше...

По цвету - наверное будет лучше видно художнику, у меня с этим не очень.

Возможно, в черно-синих тонах...

Оплатить готов в WMZ, WMR, LiqPay, Приват24

P.S. Прошу сильно не ругать если что не так, первый раз здесь...