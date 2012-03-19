Приватный проект для Светлана Егорова (SvetaSlava)

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка158 просмотров
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Сделать редизайн логотипа.

12 лет назад
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
19 дней назад
12 лет назад
$100
1 день
Как всегда - выше всяких похвал! Спасибо огромное!
Галочка, спасибо! Все как всегда, на отлично!Продолжаем сотрудничать.
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