Логотип для фирмы по продаже окон

Логотипы и ЗнакиЗакрыт49 заявок208 просмотров
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Необходимо разработать логотип в европейском стиле для фирмы, занимающейся продажей окон.

12 лет назад
ezze
Анна 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
CostazElPayaso
Константин 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва(-1)
12 лет назад
$30
1 день