Разработать логотип для сайта.

Очень корректный и конкретный заказчик. Правильно и четкое представляет то что хочет получить на выходе и в то же время не игнорирует и прислушивается к советам и мнению исполнителя! Спасибо за интересный проект! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!