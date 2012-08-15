Разработать качественный логотип свадебной тематики. Для использования на пресс вол.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип для сайта.
Подробности и все тонкости можно обсудить по скайпу. Указывайте стоимость и сроки.
Всем заранее спасибо за помощь!
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