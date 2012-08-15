Разработать логотип для сайта.

Логотипы и ЗнакиЗавершен41 заявка452 просмотра
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Необходимо разработать логотип для сайта.

Подробности и все тонкости можно обсудить по скайпу. Указывайте стоимость и сроки.

Всем заранее спасибо за помощь!

Логотип для сайта
11 лет назад
RedApple
Юрьевич 
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$70
4 дня
Работа была сделана качественно, быстро и в срок. Спасибо.. Рекомендую!
Очень корректный и конкретный заказчик. Правильно и четкое представляет то что хочет получить на выходе и в то же время не игнорирует и прислушивается к советам и мнению исполнителя! Спасибо за интересный проект! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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