Логотип для интернет-магазина

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт32 заявки253 просмотра
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Добрый день.

Нужно сделать логотип для интернет-магазина, специализирующегося на пейнтбольной продукции. Название PBparts.

Прикрепил примерный набросок логотипа. Так же прикрепил то, на чем позиционируется идея лого.

12 лет назад
bagzzz
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
beliar
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$30
2 дня