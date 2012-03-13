Логотип + 4 слайда

Привет.

Компании E-Learning необходима ваша помощь, мы оказываем услуги в сфере организации образования, но у нас нет логотипа и необходимо 4 слайда в слайд-шоу на сайте:

1. Логотип - название компании "E-Learning", адрес сайта elmg.fr , цвет темно-оранжевый.

2. 4 слайда размером 960x300px, текстовки прилагаю и их желательно вставить в слайд, 1 текст - 1 слайд

Европейские методики дистанционного образования

Организация учебных мероприятий

Современные технологии в образовании

Информационный мост между Россией и Европой

Бюджет 1000р. сроки 2\3 дня. Алгоритм приема работ: утверждаем логотип, принимаем слайды.

Спасибо! Удач!