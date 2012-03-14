Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок473 просмотра
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Нужен простой логотип для сайта star tu em .com. ua

Набросок во вложении, придерживаться этой идее, либо просто довести до порядочного вида.

12 лет назад
sergey-v
Сергей 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
stira
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Хорошо поработали, всё сделано как планировалось. Добротное исполнение, все на уровне.
Сотрудничеством доволен
Jozhuk
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$7
1 день
Хорошо поработали, старательный дизайнер, все учитывалось без проблем. Приятно работать)
Только приятные впечатления, очень хороший заказчик, оплата вовремя)
CostazElPayaso
Константин 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва(-1)
12 лет назад
$20
1 день
happyend
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Профессиональная работа. Лучшая из всех представленных работ, совсем другой уровень. Спасибо!
Приятно работать с такими людьми! Простая и понятная постановка задачи. Всегда на связи. всё четко, грамотно, своевременно. То что нужно ) Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Artymit
Олег 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Перспективный дизайнер, работает быстро и качественно, перестраивается моментально. Успехов в развитии и хороших проектов!
В первый раз сотрудничаю с Сергеем и очень доволен, а именно: оплата моментальная, общение потресающее вообщем всё ровно, я доволен. Спасибо тебе Сергей.