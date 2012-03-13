Требуется разработать логотип

$500
Логотипы и ЗнакиЗакрыт18 заявок262 просмотра
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Нужен художник который сможет отрисовать логотип для главной страницы онлайн игры так, чтобы он гармонично и интересно смотрелся.

Требования:

опыт подобных работ

креативность

бюджет 500 долларов

12 лет назад
genman
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад