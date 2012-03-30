Нужен логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен30 заявок276 просмотров
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Всё в описании ниже.

12 лет назад
to4
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$50
4 дня
Спасибо огромное! Очень рад выполненной работе, к своему труду подходит с большим креативом и понимаем того, что именно нужно, надеюсь и в будущем на дальнейшее сотрудничество! Ещё раз спасибо! =)
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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