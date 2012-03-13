Разработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт23 заявки262 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен логотип для компании «Ава-Авто» (Транспортная Компания)

Должен хорошо смотреться как на документах так и на фирменных бланках. Жду ваши цены и портфолио.

12 лет назад
barone
Вилен 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$50
1 день