Необходимо разработать логотип для сайта. Подробности и все тонкости можно обсудить по скайпу. Указывайте стоимость и сроки. Всем заранее спасибо за помощь!
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Нужен логотип для компании «Ава-Авто» (Транспортная Компания)
Должен хорошо смотреться как на документах так и на фирменных бланках. Жду ваши цены и портфолио.
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